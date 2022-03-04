Erzincan'da devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı - Haberler

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Erzincan'da devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

AA, Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Ali K'nin (59) kullandığı 24 AAN 959 plakalı minibüs, Çayırlı ilçesinin Harmantepe köyü çıkışında buzlanmanın olduğu yolda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 7 kişi, ambulanslarla Çayırlı Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Günnur D, Songül K. ve Nurdan K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Erzincan'da devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Erzincan'da devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Erzincan'da devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Erzincan'da devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Erzincan, Minibüs, Güncel, Haberler

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