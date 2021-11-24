Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Nazım M'nin (64) kullandığı 24 UC 079 plakalı hafif ticari araç, Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazayı gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücü ile araçtaki Salih Y. (44), Dursun Paşa Y. (71) ve Nevin Y'yi (49) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan sürücü Nazım M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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