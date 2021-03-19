Erzincan'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi
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Erzincan'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi

19.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:13
Erzincan'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi

Erzincan'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni yapıldı.

Erzincan'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni yapıldı.

Valilikte düzenlenen törende, gazi özel harekat polisi Ufuk Ağaç'a, madalya ile beratı teslim edildi.

Vali Mehmet Makas, törende yaptığı konuşmada, şehitlere rahmet dileyerek, "Bu madalya ve berat, sizin evlatlarınıza bırakacağınız en güzel, en anlamlı miras olacaktır." dedi.

Törene, Belediye Başkan Vekili Erkan Polat, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş ve Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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