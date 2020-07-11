Erzincan'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
11.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:48
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Onurlu köyü Kiliseardı mevkisinde, Kemal Sarak yönetimindeki traktör, ot biçerken tarla kenarındaki dereye devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Sarak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, ekiplerin çalışması sonucu aracın altından çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA