Erzincan'da dereden gelen sel anı kameralara yansıdı
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Erzincan'da dereden gelen sel anı kameralara yansıdı

Erzincan'da dereden gelen sel anı kameralara yansıdı Erzincan'da sağanak sonrası Kurt Deresi'nden gelen sel kameralara yansıdı.

22.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:09

Erzincan'da dereden gelen sel anı kameralara yansıdı

ERZİNCAN - Erzincan'da sağanak sonrası Kurt Deresi'nden gelen sel kameralara yansıdı.

Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden yol ulaşıma kapandı.

Dereden gelen sel anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Erzincan'da dereden gelen sel anı kameralara yansıdı

Kaynak: İHA

Manşet

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