Erzincan'da depodan sakatat çalan hırsızlar Amasya'da yakalandı Erzincan'da depodan sakatat çalan hırsızlar Amasya'da yakalandıERZİNCAN'da bir soğuk hava deposundan sakatat çalan hırsızların o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Erzincan'da depodan sakatat çalan hırsızlar Amasya'da yakalandı

ERZİNCAN'da bir soğuk hava deposundan sakatat çalan hırsızların o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından kaçan hırsızlar polisin sıkı takibi sonucu Amasya'da yakalandı.

Olay, geçen 29 Nisan 2020 günü gece saat 02: 00 sıralarında Ulalar Beldesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Minibüs ile depoya gelen 4 kişi içeride bulunan tonlarca sakatatı çevrede bulunan el arabaları ile saatler süren uğraşın ardından minibüse yükledi. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen görüntü de, şahıslar geldikleri minibüsle ortadan kayboldular. Depo sahibinin sabah işyerine gelmesi ile ortaya çıkan olayda Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri depo ve çevre işyerlerinin görüntülerini izleyerek, 4 zanlı ve kullandıkları aracın bilgilerine ulaştı. Zanlıların şehir dışına kaçma ihtimallerine bağlı olarak çevre illere de bilgi verildi.

KAÇARKEN AMASYA'DA MOBESE'YE TAKILDILAR

Yaşanan hırsızlık olayının ardından kısa süre sonra hırsızlık zanlıların içerisinde bulundukları minibüs Amasya'nın Suluova ilçesi'nde mobese kameralarına takıldı. Polisin aracı durdurmasının ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren M.K., M.B., E.D. ve S.Ö. isimli zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: DHA