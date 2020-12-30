Erzincan'da değerli madeni taşları satmaya çalışan 10 kişi gözaltına alındı
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Erzincan'da değerli madeni taşları satmaya çalışan 10 kişi gözaltına alındı

30.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:36
Erzincan'da değerli madeni taşları satmaya çalışan 10 kişi gözaltına alındı

Erzincan'da düzenlenen operasyonda, altıgen elmas olarak adlandırılan "lonsdaleite" ile farklı madeni taşları satmaya çalışan 10 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Erzincan'da düzenlenen operasyonda, altıgen elmas olarak adlandırılan "lonsdaleite" ile farklı madeni taşları satmaya çalışan 10 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan saha çalışmaları sonucu, bazı şahısların ellerinde bulundurdukları altıgen elmas olarak adlandırılan "lonsdaleite" isimli değerli madeni taşı satma arayışı içerisinde olduklarını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ekipler, G.B, A.H.Ü.P, Ö.T, F.Y, T.G, E.A, H.Y.K, Ş.Ö, N.Ö. ve Y.M'yi satmaya çalıştıkları 26'sı "lonsdaleite" olmak üzere 52 değerli madeni taşla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Ele geçirilen 52 değerli taş ise analizlerinin yapılması için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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