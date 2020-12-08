Erzincan'da deforme olan yaya çizgileri boyanarak yenilendi

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kentin caddelerinde deforme olan yaya çizgileri boyanarak yenilendi.

Hava şartlarından etkilenerek, boyaları silinen yaya geçitlerinin boyama çalışmaları devam ediyor. Şehir genelinde yaya güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenli bir şekilde aktarılması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında deforme olmuş yaya çizgilerini yenileyen Erzincan Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da boş kalan caddelerde boyama çalışmalarını devam ettirdi. Söz konusu çalışmalar kapsamında yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla belirlenen noktalar sarı ve beyaz renklere boyandı. Boyama çalışmaları planlanan program dahilinde devam edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı