Dağ keçileri ile kurtların yiyecek arayışı fotokapana yansıdı - Haberler
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Dağ keçileri ile kurtların yiyecek arayışı fotokapana yansıdı

AA - Kültür Sanat
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Dağ keçileri ile kurtların yiyecek arayışı fotokapana yansıdı

Erzincan'da kırsal alanlarda kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kırsal alanlarda kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçak avcılığa karşı da mücadele eden ekipler, zorlu kış şartlarında aç kalan hayvanlar için aralıklarla doğaya yem bırakıyor.

Ekipler, bu çalışmalar kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapan yerleştiriyor.

Dağ keçileri ve kurtların doğal ortamdaki yiyecek arayışları ise fotokapanlarca görüntülendi.

İncelenen ve arşivlenen bu görüntüler, koruma, kontrol çalışmalarına destek oluyor.

Dağ keçileri ile kurtların yiyecek arayışı fotokapana yansıdı

Dağ keçileri ile kurtların yiyecek arayışı fotokapana yansıdı

Dağ keçileri ile kurtların yiyecek arayışı fotokapana yansıdı

AA - Kültür Sanat

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Kilis, Kültür Sanat, Haberler

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