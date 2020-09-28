Erzincan'da Covid19'la mücadelede 55 filyasyon ekibi aralıksız çalışma sürdürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan'da Covid19'la mücadelede 55 filyasyon ekibi aralıksız çalışma sürdürüyor

28.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:10
Erzincan'da Covid19'la mücadelede 55 filyasyon ekibi aralıksız çalışma sürdürüyor

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 39'u doktorlu olmak üzere toplam 55 filyasyon ekibi aralıksız olarak çalışma sürdürüyor.

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 39'u doktorlu olmak üzere toplam 55 filyasyon ekibi aralıksız olarak çalışma sürdürüyor.

Pandeminin başladığı ilk günden itibaren gece gündüz demeden Erzincan merkez ve tüm ilçeler ile köylerde 39'u doktorlu olmak üzere toplam da 55 filyasyon ekibi aralıksız çalışıyor.

Filyasyon ekipleri hastaların numuneleri pozitif çıktığı andan itibaren önce telefon ile kendilerine ulaşarak evde kalmaları konusunda bilgilendiriyor ve böylece bulaş ihtimalini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Daha sonra hastaları evlerinde ziyaret eden ekipler tedavileri başlanır ek hastalıkları ve risk faktörleri değerlendirerek gerekli hallerde 112 ekipleriyle koordine olarak hastaneye ambulansla sevki gerçekleştiriyorlar.

Filyasyon ekipleri, hastaların ve temaslılarının kayıtlarını oluşturarak, izolasyon süreçleri anlatıp, önerilerde bulunup, yaşanabilecek problemlerde ulaşılması gereken iletişim numaraları konusunda bilgilendirerek filyasyon süreci sonlandırarak evden ayrılıyorlar. - ERZİNCAN

Erzincan'da Covid19'la mücadelede 55 filyasyon ekibi aralıksız çalışma sürdürüyor
Erzincan'da Covid19'la mücadelede 55 filyasyon ekibi aralıksız çalışma sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Muharrem İnce Erkan Kandemir Charles Michel Fahrettin Altun
Magazin Gülay Halil Sezai Meryem Uzerli İsmail Dümbüllü
Spor Falcao Mbaye Diagne Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'da Covid19'la mücadelede 55 filyasyon ekibi aralıksız çalışma sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 16:11:37. #1.15#
title