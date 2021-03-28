Erzincan'da korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı
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Erzincan'da korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | Güncel

Erzincan'da korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da denetimler yoğunlaştırıldı.

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Erzincan'da korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı

ERZİNCAN - Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da denetimler yoğunlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasında vakaların patladığı 5 ilden biri olan Erzincan'da, korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında denetimler yoğunlaştırıldı.

Gün içerisinde işletme ve yaşam alanlarında denetimler devam ederken; saat 21.00'dan sonra sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlar için de denetimler yoğunlaştırıldı. Kent merkezinde 165 güvenlik görevlisinin katılımıyla sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genel denetim yapıldı. 21.00 ile 23.00 saatleri arasında şehrin ana caddelerinde ve kavşaklarında uygulama yapıldı. Mahalle aralarında da devriye gezen güvenlik ekipleri, kısıtlama saatlerine uymayan araç sürücülerine ve vatandaşlara göz açtırmadı. Zaman zaman kar yağışının da etkili olduğu kentte sokaklar sessizliğe büründü.

Erzincan'da korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı
Erzincan'da korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı
Erzincan'da korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı
Erzincan'da korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı
Erzincan'da korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı
Erzincan'da korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı
Erzincan'da korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı
Erzincan'da korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

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