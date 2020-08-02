Erzincan'da Covid -19'dan 1 kişi hayatını kaybetti Erzincan'da korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erzincan'da Covid- 19 hastalığına yakalanan 1 kişi dün yaşama veda etti. Korona virüsün Türkiye'de görüldüğü günden bugüne kadar Erzincan'da Covid- 19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son ölümle birlikte 9'a ulaştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA