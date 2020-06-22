Erzincan'da çocuklara özel tasarım maske - Erzincan'da çocuklara özel tasarım maske Erzincan Gençlik Merkezi çocuklar için figürlü maskeler hazırladı Erzincan Gençlik Merkezi çocuklarda maske kullanımı arttırmak için özel tasarım maske hazırladı.

- Erzincan'da çocuklara özel tasarım maske

Erzincan Gençlik Merkezi çocuklar için figürlü maskeler hazırladı

ERZİNCAN - Erzincan Gençlik Merkezi çocuklarda maske kullanımı arttırmak için özel tasarım maske hazırladı. Hazırlanan maskeleri şehrin en işlek caddesinde maskesi olmayan çocuklara hediye eden Erzincan Gençlik Merkezi Liderleri çocuklardan tam not aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Erzincan'da çocukların maske kullanmalarını arttırmak amacıyla Erzincan Gençlik Merkezi çalışanları normal yüz maskelerine bıyık, dudak gibi çeşitli figürler dikerek maske hazırladılar. Erzincan Gençlik Merkezinde kurulan atölyede tek tek özenle hazırlanan maskeler Cumhuriyet Meydanında kurulan stantta çocuklara hediye edildi. Üzerinde özel tasarım figürlerin olduğu maskeleri takan çocuklar maskeleri çok beğendiklerini dile getirdiler.

Maske kullanımının pandemi sürecinde çok önemli olduğunu belirten Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Mehtap Demirdöğen "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte bizlere bazı tedbirleri zorunlu kıldı. Bunun başında da maske kullanımı gelmektedir. Erzincan Gençlik Merkezi olarak çocuklarımıza maske kullanımını özendirmek amacıyla ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya bu şirin maskeler çıktı. Umarız çocuklarımız bu maskeleri severek kullanırlar." Dedi.

Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu amaçlarının çocuklarda maske kullanımını arttırmak olduğunu ifade ederek, "Ülke olarak pandemi sürecini 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçiş olarak devam ediyoruz. Erzincan Gençlik Merkezi olarak bu süreçte çocuklarımızın ve gençlerimizin maske kullanımını arttırmak amacıyla bu maskeleri tasarladık. Normal maskeler onların ilgisini çekmiyordu. Değişik figürlerle maskeler hazırladık. Maske kullanımını özendirmeyi amaçladık. Maskelere çocuklardan çok büyük bir ilgi var" dedi.

Şehir genelinde gençlere ve çocuklara hediye edilen maskeleri alan çocuklar da maskeleri beğendiklerini belirterek maskeleri hazırlayan, emek veren Erzincan Gençlik Merkezi çalışanlarına teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA