Erzincan'da çocuk parkındaki 2 metrelik yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Erzincan'da, çocuk parkında bulunan 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
27.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:20
Erzincan'da, çocuk parkındaki yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Merkeze bağlı Osmanlı mahallesindeki Arılı çocuk parkında yılanı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, arama sonucu yılanı parktaki açık bir alanda buldu.
İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak çuvala konulan yılan, güvenli bir ortamda doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA