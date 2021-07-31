Erzincan'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emre Nişancı'nın (27) kullandığı 77 AAR 034 plakalı cip, Refahiye-Erzincan kara yolu Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde Yunus Karakuzu (21) yönetimindeki 04 P 6804 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücünün yanı sıra Yusuf Karakuzu ve Tayfun Aslan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yusuf Karakuzu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Erzincan'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 17:44:37. #1.16#

title