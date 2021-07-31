Erzincan'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emre Nişancı'nın (27) kullandığı 77 AAR 034 plakalı cip, Refahiye-Erzincan kara yolu Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde Yunus Karakuzu (21) yönetimindeki 04 P 6804 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücünün yanı sıra Yusuf Karakuzu ve Tayfun Aslan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yusuf Karakuzu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir