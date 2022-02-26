Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı - Haberler

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Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

AA, Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D.İ. ve E.K. ile kardeş oldukları öğrenilen Ö.F.S. ve K.S arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan D.İ. ile E.K, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından D.İ. Erzurum, E.K. ise Elazığ'a sevk edildi.

Öte yandan, kavgaya karışan Ö.F.S. ile K.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Erzincan, Güncel, Haberler

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