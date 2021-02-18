Erzincan'da çevresi karla kaplanan Girlevik Şelalesi manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını cezbediyor

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan ve son günlerde etkili kar yağışıyla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerini ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzakta bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, yaklaşık 40 metreden dökülüyor.

Şelale, kışın suyunun büyük bölümünün donmasıyla oluşan buz sarkıtları, yazın ise serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ayrı güzellik oluşturuyor.

Çevresinde kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu şelale, fotoğraf tutkunlarını da ağırlıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

İzmir'den gelen Merve Perinçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aslen Erzincanlı olduklarını anlatarak, "Şelalenin kar yağışı altındaki görsel şölenini, eşimle ve ailemle gelip görmek istedik. İnsanın bu manzara ve kar yağışı altında içi açılıyor. Yazın ayrı güzelliği, kışın ise ayrı bir görsel şöleni var. İnşallah bu kar yağışı böyle devam eder." dedi.

Emre Perinçek de doğal güzelliği görmek için şelaleye geldiklerini belirterek, "Şelaleyi çok hoş beyaz bir örtü kaplamış. Kar yağışı halen devam ediyor. Hava sıcaklıkları düşünce şelalemizde buz sarkıtları oluşuyor. Tabii o zaman da ayrı bir manzarası oluyor. Herkese gelip buradaki doğal güzellikleri görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Nişan öncesi fotoğraf çekimi için Girlevik'e geldiler

Nişanları öncesinde sözlüsüyle fotoğraf çekimi için bölgeye gelen Bekir Bozdemir ise şelalenin eşsiz manzarasına hayran kaldıklarını, en mutlu günlerini buradaki karelerle ölümsüzleştirmek istediklerini anlattı.

Çekimi yapan özel stüdyo sahibi Hüseyin Sekmen ise her mevsim ayrı görsel şölen sunan şelalede güzel kareler yakaladıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir