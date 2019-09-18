Erzincan'da ceviz toplarken ağaçtan düşen kişi öldü

18.09.2019 19:02

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Geyikli Mahallesi'nde oturan Zekeriya Ulutaş (63), ceviz toplamak için evinin bahçesindeki ağaca tırmandı.

Çıktığı ceviz ağacının dalı kırılınca, yaklaşık 9 metre yüksekten düşen Ulutaş, ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Ulutaş'ı Üzümlü Devlet Hastanesine kaldırdı. Ulutaş burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ulutaş'ın cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, 3 çocuk babası Ulutaş'ın 4 ay önce de başka bir ağaçtan düşerek yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA