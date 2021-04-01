Son dakika haberleri! Çantalarından uyuşturucu çıkan iki yolcu tutuklandı

Son dakika haber... Erzincan'da jandarma ekiplerince otobüste yapılan aramada, çantalarından 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 yolcu tutuklandı.

Erzincan'da jandarma ekiplerince otobüste yapılan aramada, çantalarından 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 yolcu tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tercan İlçesi Mercan Beldesi yol kontrol noktasında durdurdukları bir otobüsün bagajında narkotik dedektör köpekle arama yaptı.

Bagajda, yolculardan S.G. ve Ş.G'ye ait olduğu tespit edilen çantalarda, 8 paket halinde 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 yolcu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya