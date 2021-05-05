Erzincan'da camiler ve terminal dezenfekte edildi
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Erzincan'da camiler ve terminal dezenfekte edildi

İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Haberler | Güncel

Erzincan'da camiler ve terminal dezenfekte edildi Erzincan'da korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında camiler ve şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Erzincan'da camiler ve terminal dezenfekte edildi

ERZİNCAN - Erzincan'da korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında camiler ve şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Belediye ekiplerince kentte tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları rutin olarak devam ettiriliyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde yürütülen dezenfekte çalışmaları şehrin dört bir yanında gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri şehirlerarası otobüs terminalini ve camileri dezenfekte etti. Ekiplerin virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar bu çalışmaları rutin olarak devam ettireceklerinin kaydeden Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, "Covid 19 salgını nedeni ile halkımızın yoğun olarak gittiği camii ve şehir şehirler arası otobüs terminali gibi şehrimizin dört bir yanında larva ve dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Erzincan'da camiler ve terminal dezenfekte edildi
Erzincan'da camiler ve terminal dezenfekte edildi
Erzincan'da camiler ve terminal dezenfekte edildi
Erzincan'da camiler ve terminal dezenfekte edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR

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