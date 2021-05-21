Erzincan'da boş depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu
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Erzincan'da boş depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Erzincan'da boş depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde boş bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde boş bir depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay bugün öğle saatlerinde Erzincan Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesinde bulunan boş depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir alışveriş mağazasına ait boş depoda temizlik yapılırken içeride atıl halde bulunan malzemelerin bir anda tutuşmasıyla çıkan ufak çapta yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ve 112 sağlık ekipleri de yangının çıktığı adrese gelerek gerekli tedbirleri aldı. Çıkan yangında herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmazken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da boş depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Erzincan'da boş depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Erzincan'da boş depoda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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