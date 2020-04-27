Erzincan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Yukarı Çamurdere köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Yukarı Çamurdere köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgın nedeniyle alınan ek kararlar doğrultusunda, Yukarı Çamurdere köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede bugünden itibaren köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA