Erzincan'da bir köy ile mahalle Kovid-19 karantinasına alındı
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Erzincan'da bir köy ile mahalle Kovid-19 karantinasına alındı

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Erzincan'da bir köy ile mahalle Kovid-19 karantinasına alındı

Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 vaka artışlarının yaşandığı Sarıpınar köyü ile İbrahim Çeçen Mahallesi'nin TOKİ Konutları karantinaya alındı.

Söz konusu yerleşim yerlerindeki karantina, 10 gün sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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