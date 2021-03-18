Bir haftada 20 sığınmacı yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 20 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, yurda yasa dışı yollarla giren sığınmacılara yönelik denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, son bir haftada gerçekleştirdikleri uygulamada yolcu otobüslerinde seyahat eden, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 20 sığınmacıyı yakaladı.

Kimlik tespiti için emniyete götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir