Erzincan'da bir evde 4 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da bir evde 4 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzincan'da bir evde 4 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'da bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 kaçak göçmen yakalandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyrukluların kaldığı evi takibe aldı. Daha sonra düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, polis ekiplerince yakalandı.

Kimlik tespiti için şubeye götürülen kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title