Erzincan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Erzincan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin Binali Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede kontrolden çıkarak büyüyen alevleri gören vatandaşlar, Refahiye Belediyesi ait itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak yangına müdahale etti.

Binanın yüksek olması nedeniyle yangına müdahalede zaman zaman zorlanan ekipler, bölgede bulunan vinçlerden de destek aldı.

Yaklaşık 3 saat süren ve güçlükle söndürülen yangın sonucu binada hasar meydana geldi.

Erzincan'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Erzincan, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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