Erzincan'da bir ay önce çalınan traktör JASAT'ın çalışmasıyla Adana'da bulundu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir ay önce çalınan traktör, Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) çalışmasıyla Adana'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir ay önce çalınan traktör, Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) çalışmasıyla Adana'da bulunarak sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Ağıl köyünde bir firmaya ait traktörün çalınması üzerine durum İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.

Olayın aydınlatılması için çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir aylık titiz araştırmayla traktörün çekiciye konularak Osmaniye üzerinden Adana'ya götürülüp bir galeriye satıldığını belirledi.

Bu tespitin ardından Osmaniye ve Adana emniyet müdürlükleriyle yürütülen ortak çalışma neticesinde Adana'da bulunup Erzincan'a getirilen traktör firma yetkililerine teslim edildi.

Olayla ilgisi olduğu iddiasıyla yakalanan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya