Erzincan'da BioNTech aşısının ilk dozunun vatandaşlara uygulanmasına başlandı
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Erzincan'da BioNTech aşısının ilk dozunun vatandaşlara uygulanmasına başlandı

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Erzincan'da BioNTech aşısının ilk dozunun vatandaşlara uygulanmasına başlandı

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında aşı randevusu sırasında tercih eden vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozunun uygulanmasına başlandı.

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında aşı randevusu sırasında tercih eden vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozunun uygulanmasına başlandı.

Ülke genelinde uygulanmasına bu gün başlanılan BioNTech aşısının birinci dozu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de vatandaşlara yapılıyor.

Aşı için içerisinde BioNTech ve Sinovac aşıları için iki ayrı nokta oluşturulan hastaneye gelen randevulu vatandaşlar, tercih ettikleri 2 aşıdan birini vurulabiliyor.

Hastanede aşı randevusunu alarak BioNTech aşısı olan Mualla Topçu, gazetecilere, "Aşıyı başta olmak istemedim, oğlum söyleyince oğlumu kıramadım. Geldim aşımı oldum. Eşim daha önce diğer aşıyı yaptırmıştı. Ben de nasip buymuş, bu aşıyı yaptırdım. Memnunum, Allah razı olsun." dedi.

Aşı yaptırmak için sıra bekleyenlerden Hüseyin Arslan ise BioNTech aşısını bulanların Türk olmasının kendisinde aidiyet duygusunu öne çıkardığını ifade etti.

Selim Zafer Güler de "Aslında BioNTech ve Sinovac aşıları arasında çok fazla bir fark yok. BioNTech aşısı da ülkemize gelmiş, Bakanlığımız bu aşıyı ülkemize getirdiğine göre biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirip aşı olalım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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