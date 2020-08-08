Erzincan'da bin kınalı keklik doğaya salındı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bin kınalı keklik doğaya salındı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bin kınalı keklik doğaya salındı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan Keklik Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen ve kafesler içerisinde Erzincan'a getirilen bin kınalı keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Refahiye ilçesi Kızıleniş Köyü yaylasında doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bazı keklikler kafeslerin kapaklarının açılmasıyla doğal yaşam alanlarına uçarken, bazılarını da görevliler yakalayarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.

Kekliklerin doğaya bırakılmasıyla ilçede en az 3 yıllık av döneminde kınalı keklik avı yasaklandı.

Etkinliğe, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kayakaç'ın yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Kadir Kahraman, Erzincan Avcı Dernek Başkanı Yücel Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Onur Hane ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA