Erzincan'da "Bilişim Teknoloji Öğretmenleri" toplantısı yapıldı

19.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:12

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bilişim Teknoloji Öğretmenleri" toplantısında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve akademik destek programları görüşüldü.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonunda belirtilen "Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm" hedefine ulaşmak amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akademik Destek programlarının ele alındığı "Bilişim Teknoloji Öğretmenleri" toplantısı Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında yapıldı. Erzincan Lisesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Şube Müdürü Turgut Çakmak ve bilişim teknolojileri öğretmenleri katıldı.



"Lokomotif siz öğretmenlersiniz"



EBA hakkında değerlendirme yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Milli Eğitim Bakanlığının bir sloganı vardır. "Eğitimde Fırsat Eşitliği" bu sloganı EBA ile tüm öğrencilerin her bilgiye ve soruya ulaşması için daha etkileşimli hale getirildi. EBA artık öğrenci için bir fırsat olmuştur. Öğretmen için yardımcı olarak geliştirilmiştir. Öğrencinin okul dışındaki ikinci öğretmenidir. EBA'yı okullarda anlatacak olan Bilişim Teknolojileri öğretmenleridir. Teknoloji ile ilgili araç gereçleri kullanmayı öğretelim. Teknoloji ile ilgili öğretmenleri, idarecileri sizler harekete geçireceksiniz. Lokomotif sizlersiniz" dedi.



Toplantının sonunda, Eğitim ve Bilişim Ağının yeni ara yüzü ve akademik destek programının tanıtımı yapıldı. Ayrıca EBA kullanım istatistikleri ve okul içinde yapılacak çalışmalar belirlenirken EBA İçerik hazırlama faaliyetlerinin yürütülmesi için gönüllü öğretmenler seçildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA