Erzincan'da bidonlar içinde 2 bin 102 litre sahte içki ele geçirildi
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Erzincan'da bidonlar içinde 2 bin 102 litre sahte içki ele geçirildi

30.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:01
Erzincan'da bidonlar içinde 2 bin 102 litre sahte içki ele geçirildi

ERZİNCAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişiye ait evlerde yapılan aramada 2 bin 102 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

ERZİNCAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişiye ait evlerde yapılan aramada 2 bin 102 litre sahte içki ile ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Erzincan Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Aralık'ta ülke genelinde yapılan eş zamanlı sahte alkol uygulamasında K.M., M.M, H.K. ve A.Ç.'ye ait 5 evde arama yaptı. Jandarmanın evlerde yaptığı aramada plastik bidonlar içinde 2 bin 102 litre sahte içki bulundu. Ayrıca ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait 47 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 2'si gözaltına alındı. 2 kişi, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.


Erzincan'da bidonlar içinde 2 bin 102 litre sahte içki ele geçirildi
Erzincan'da bidonlar içinde 2 bin 102 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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