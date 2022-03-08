Erzincan'da bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

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Erzincan'da bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı

AA - Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Erzincan'da bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Kızılay Mahallesi'nde dün otomobilini bir iş yerinin önüne park etmek isteyen Ali Yılmaz'ı (39) çıkan kavgada bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.K. ile oğlu B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, baba A.K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan ağır yaralanan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Yılmaz'ın ise Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Kızılay Mahallesi, Ali Yılmaz, Araştırma, Erzincan, Güncel, Haberler

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