24.10.2019 08:56

Erzincan'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da iki taraf arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 403. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, uzman çavuş S.D., ailesiyle birlikte eve giderken sokakta alkollü oldukları öne sürülen B.D., ve E.A., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olayda bıçak kullanıldı. Kavgada 2 kişi bıçakla 1 kişi de darp neticesi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis olay yerinde incelemede bulunarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA