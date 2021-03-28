Bıçaklı kavga: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bıçaklı kavga: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kentte dün akşam E.Ş. ile pastane çalışanı arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sabah devam etti.

Elinde bıçakla pastaneye gelen E.Ş, kavga ettiği çalışanı göremeyince pastanede bulunan B.G ve K.Ç ile tartışmaya başladı.

E.Ş, tartışmanın büyümesi üzerine B.G ile K.Ç'yi yaralayarak kaçtı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan K.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan E.Ş. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Bıçaklı kavga: 2 yaralı
Bıçaklı kavga: 2 yaralı
Bıçaklı kavga: 2 yaralı
Bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Tülin Özen Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:36:32. #1.14#
title