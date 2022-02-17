Erzincan'da belediyenin mazgal kapaklarını çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da belediyenin mazgal kapaklarını çalan 2 şüpheli yakalandı

AA, Kemal Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Erzincan'da belediyenin mazgal kapaklarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Erzincan'da belediyenin mazgal kapaklarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da belediyenin mazgal kapaklarını çalan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda Çukurkuyu Belediyesine ait cadde ve sokaklardaki mazgal kapaklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgede yaklaşık 100 saatin üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, görüntülerden zanlıların kimliğini tespit etti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operaysan düzenleyen jandarma ekipleri M.Ş ve T.M'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin arazide sakladıkları belirlenen mazgal kapakları belediye ekiplerine teslim edildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Erzincan, Güncel, Haberler

title