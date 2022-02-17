Erzincan'da belediyenin mazgal kapaklarını çalan 2 şüpheli yakalandı
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Erzincan'da belediyenin mazgal kapaklarını çalan 2 şüpheli yakalandı.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da belediyenin mazgal kapaklarını çalan 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda Çukurkuyu Belediyesine ait cadde ve sokaklardaki mazgal kapaklarının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlıkların yaşandığı bölgede yaklaşık 100 saatin üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, görüntülerden zanlıların kimliğini tespit etti.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operaysan düzenleyen jandarma ekipleri M.Ş ve T.M'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin arazide sakladıkları belirlenen mazgal kapakları belediye ekiplerine teslim edildi.