Erzincan'da, belediyenin çelik kasasını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
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Erzincan'da, belediyenin çelik kasasını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Erzincan'da, belediyenin çelik kasasını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, gece belediye binasına girerek, içinde bin 500 TL bulunan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde, gece belediye binasına girerek, içinde bin 500 TL bulunan çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tercan'da önceki gün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, PVC kapısı kırılarak girilen Tercan Belediye binasından içinde yaklaşık bin 500 TL bozuk para bulunan çelik kasa çalındı. Sabah mesaiye gelen çalışanların hırsızlığı fark edip, ihbar etmesi üzerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binada inceleme yaptı. İlçedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceleyen polis, 2 şüphelinin araçla gelip, binadaki kasayı çaldıklarını belirledi. Polis, görüntülerden eşkalleri tespit edilen 2 şüpheliyi Erzurum'un Aşkale ilçesinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ERZİNCAN

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