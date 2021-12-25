Erzincan'da, belediyenin çelik kasasını çalan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Erzincan'da, belediyenin çelik kasasını çalan 2 şüpheli yakalandı

Erzincan'da, belediyenin çelik kasasını çalan 2 şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde, gece belediye binasına girerek, içinde 1500 TL bulunan çelik kasayı çalan K.S. ve Y.F., polis operasyonuyla yakalandı.

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ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde, gece belediye binasına girerek, içinde 1500 TL bulunan çelik kasayı çalan K.S. ve Y.F., polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlık yapmaya, kiraladıkları araçla geldiği belirlendi.

Tercan ilçesinde, önceki gün saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, PVC kapısı kırılarak girilen Tercan Belediye binasından içinde yaklaşık 1500 TL bulunan çelik kasa çalındı. Sabah mesaiye gelen çalışanların hırsızlığı fark edip, ihbar etmesi üzerine Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binada inceleme yaptı. İlçedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceleyen polis, 2 şüphelinin araçla gelip, binadaki kasayı çaldıklarını belirledi. Polis, görüntülerden eşkalleri tespit edilen K.S. ve Y.F.'yi Erzurum'un Aşkale ilçesinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından gözaltına alınan şüphelilerin, kiraladıkları araçla hırsızlık yapmaya geldiği belirlendi.


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