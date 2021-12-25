Erzincan'da, belediyenin çelik kasasını çalan 2 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduat hesabı) İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduatı) Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani...