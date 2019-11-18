Erzincan'da belediye görevlileri sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

18.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:36

Erzincan'da belediye görevlileri, havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi yaptığı açıklamada, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin havaların soğuması nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları için her gün düzenli olarak farklı noktalara yiyecek bıraktığını aktardı.

Tanrıverdi, hayvanların insanların en güzel dostları olduğunu belirterek, "Dostlarımıza sevgiyle, şefkatle yardım etmek bizlerin görevleri arasındadır. Kış boyunca sahipsiz her türlü hayvan için doğaya yiyecek bırakılarak düzenli besleme yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Özellikle kırsal kesime yem bırakarak yabani hayvanların şehre inmesinin önüne geçmek istediklerini anlatan Tanrıverdi, sokak hayvanlarının soğuk havalarda aç kalmaması için vatandaşların da duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: AA