Erzincan'da belediye görevlileri otobüsler ile durakları dezenfekte etti

Erzincan'da belediye görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde otobüsler ile duraklarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Erzincan'da belediye görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde otobüsler ile duraklarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın döneminde halkın yoğun kullandığı alanlarda Erzincan Belediyesi ekiplerince düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılıyor.

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan bu çalışmalar dışında görevliler belediyenin sorumluluk alanındaki otobüsler ile duraklarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir