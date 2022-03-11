Erzincan'da bazı okullarda eğitime ara verildi - Haberler

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Erzincan'da bazı okullarda eğitime ara verildi

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da bazı okullarda eğitime ara verildi

Erzincan'ın 7 ilçesinde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın 7 ilçesinde taşımalı eğitime, Çayırlı ilçesinde de tüm okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bir süredir kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Çayırlı ilçesindeki tüm okullarda, Kemah, Kemaliye, İliç, Refahiye, Üzümlü, Tercan ve Otlukbeli ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Erzincan, kar, Güncel, Haberler

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