Erzincan'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Erzincan'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri devam ediyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri devam ediyor.

Erzincan genelinde, Kurban bayramı öncesi gıda üretimi yapılan noktalarda denetimler artırıldı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi ekipleri Kurban Bayramı öncesinde imalathanelerde ve satış yerlerinde yoğun bir denetim uyguluyor. Gıda işletmelerinde yapılan denetimler Kurban Bayramına yaklaştığımız bu günlerde kapsamlı olarak sürdürülüyor. Denetimi yapılan işletmelerde mevzuata uygunluk, işyeri ve personel hijyeni, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek durumlar başta olmak üzere, tüketimi artacak ürünlerin ve bu ürünleri üreten işletmelerin denetimleri arttırıldı. Başta pide ve ekmek üreten fırınlar olmak üzere; unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri, lokanta ve restoranlar, kafeler, kuruyemişçiler, kasaplar, manavlar, market ve bakkalların denetimine ağırlık verildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın gıda ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı, 24 saat boyunca hizmet vermek için açık bulunuyor. İster üretim isterse de satış yerlerinden herhangi biri için her türlü şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirebilirler." denildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı
Erzincan'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Şahan Gökbakar Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Aytaç Kara Mehmet Topal Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da bayram öncesi gıda denetimleri arttırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 11:46:16. #1.14#

title