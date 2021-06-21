Erzincan'da, bataklığa saplanan inek kurtarıldı

Erzincan'da, bataklığa saplanan inek kurtarıldı Erzincan'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'da, bataklığa saplanan inek kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Erzincan'ın Yoğurtlu mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sulak arazide çoban hayvanlarını otlatırken sazlık alandan karşıya geçirmek istedi. Bu esnada bir inek bataklığa saplanarak olduğu yere yığılıp kaldı. Tüm çabalarına rağmen çamura saplanmış ineği bulunduğu yerden çıkaramayan çoban durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik uğraş sonucu ineği bulunduğu yerden yara almadan kurtardı. AFAD ekipleri, hayvan sahiplerini bu gibi yerlerden geçerken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Ferdi Ayyıldız, "Hayvanları çoban yayarken, karşıdan karşıya geçirirken hayvanlar çamura saplanmış. AFAD ekibi, Erzincan Belediyesinden itfaiye ve jandarma ekibi geldi. Bütün arkadaşlar hep birlikte hayvanı kurtardık sağ salim. Herhangi bir sıkıntı yok, herkesten Allah razı olsun. Hayvanın sağlığı da yerinde, şükür." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir