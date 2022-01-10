Erzincan'da başı boş köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Erzincan'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesinde 5-6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Üzümlü ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oyun parkının yan tarafında evlerin önünde yürüyen 8 yaşındaki Emin Beşiktaş, biranda başı boş sayıları 6'ı bulan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Feci şekilde yaralanan ve kafa derisi soyulan çocuk acilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın ardından polis ve belediye ekipleri sokak köpeklerinin bulunması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri uyuşturucuyla sokak köpeklerini etkisiz hale getirip hayvan barınağına teslim edecek. - ERZİNCAN