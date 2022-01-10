Erzincan'da başı boş köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da başı boş köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı

Erzincan'da başı boş köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesinde 5-6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Erzincan'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesinde 5-6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Üzümlü ilçe merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oyun parkının yan tarafında evlerin önünde yürüyen 8 yaşındaki Emin Beşiktaş, biranda başı boş sayıları 6'ı bulan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Feci şekilde yaralanan ve kafa derisi soyulan çocuk acilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın ardından polis ve belediye ekipleri sokak köpeklerinin bulunması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri uyuşturucuyla sokak köpeklerini etkisiz hale getirip hayvan barınağına teslim edecek. - ERZİNCAN

Erzincan'da başı boş köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı

Erzincan'da başı boş köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı

Erzincan'da başı boş köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı

Erzincan'da başı boş köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı

Erzincan'da başı boş köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı

Erzincan'da başı boş köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı

İnşaatta düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı

İnşaatta düşen kızın boğazına demir çubuk saplandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title