Erzincan'da Balmumu ve Arı Keki Tesisi Törenle Açıldı

Erzincan Valiliğinin katkılarıyla Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Balmumu ve Arı Keki üretim tesisi törenle hizmete açıldı. Düzenlenen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Türkiye Arı Yetiştiricileri Gene Başkanı Ziya Şahin, protokol üyeleri ve Erzincanlı ve çevre illerden gelen arı yetiştiricileri katıldı.



Törenin açılış konuşmasını yapan Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, günde 1 ton balmumu ve 1 ton arı keki üretim kapasitesine sahip tesisin kurulması için destek sağlayan Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a teşekkür etti. Birlik Başkanı Özendi, Erzincanlı arı yetiştiricilerine hizmet verecek tesiste arılar için doğal balmumu ve arı keki üreteceklerini, ürettikleri ürünlerde parafin, naftalin gibi çeşitli katkı maddelerinin bulunmadığını söyledi. Tesisin birlik üyelerine büyük faydalar sağlayacağını söyleyen Özendi, Erzincan'da arıcılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunacaklarını söyledi.



Törende konuşan Türkiye Arı Yetiştiricileri Genel Başkanı Ziya Şahin ise Erzincan'da böyle bir tesisin kurulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Arıların insanların tarımsal faaliyetlerine büyük destek sağladığını söyleyen Şahin, ülke genelinde arıcılığın gelişmesi için çaba sarfettiklerini söyledi.



Daha sonra kürsüye gelen Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Naci Gün ise konuşmasında "Arıcılık sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece büyük bir öneme ve potansiyele sahiptir. Öyle ki ülkemiz dünya genelinde bakıldığında 7 milyon arı kovanı ve yıllık 103 bin tonluk bal üretimiyle Çin'den sonra 2. Sırada yer almaktayız. Arıcılık, bitkisel üretime olan katkısı ve insan sağlığındaki önemi nedeni ile de Türkiye'nin en yaygın ve geleneksel hayvansal etkinliklerinden biridir.Erzincan'a baktığımızda da arıcılık için son derece ideal bir il olduğu açıkça görünmektedir. İklim ve bitki örtüsüne bakıldığında ilimizde arıcılığın gelişmesi için şartlar son derece uygundur. 2016 yılı verilerine göre 95 bin koloni varlığı ve 1450 tonluk bal üretimiyle Erzincan önemli bir potansiyele sahiptir. Buradaki amacımız gerek koloni varlığı gerekse bal üretimi açısından ülke genelinde ilk 10 içerisinde kendimize bir yer bulmak olmalıdır. Bu tesis ilimizdeki arıcıların balmumu ve arı keki ihtiyacını karşılamada bir alternatif oluşturacaktır. Bu tesisin ilimiz arıcılarına kazandırılmasında öncülük eden Erzincan Valimiz Sayın Ali Arslantaş'a hürmetlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.



Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise 40 yıllık arıcı olduğunu, çocukluğundan bu yana sektörün içinde olan biri olarak, sektörün gelişimini ve sorunlarını yakından bildiğini söyledi. Başkan Başsoy, Türkiye'de arıcılığın son derece geliştiğini, ülkenin dünya ölçeğinde hatrı sayılır bir noktaya geldiğini söyledi. Başsoy konuşmasında gelişen teknolojinin zaman zaman olumsuz durumların oluşmasına neden olduğunu ifade ederek Erzincan'da doğal ortamlarda son derece kaliteli balların üretildiğini, ülkemizde Erzincan balının aranan bir çeşit olduğunu dile getirdi.



Törende son olarak konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Valiliği önderliğinde tarım ve orman teşkilatlarının bölgede arıcılık sektörünü geliştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlıklarının sektöre verdiği katkıları dile getiren Vali Arslantaş, Erzincan'da önümüzdeki yıllarda arıcılık sektörüne verdikleri desteğin artarak devam edeceğini söyledi. Önümüzdeki yıllar için gerekli planlamaların ve çalışmaların yapıldığını kaydeden Vali Arslantaş, Valilik tarafından Erzincan'a haiz arıcılık kurallarının belirlenerek, bu kaidelere uymayan arıcıların Erzincan'da konaklamalarına izin verilmeyeceğini söyledi.



Tören daha sonra Erzincan Müftüsü Yavuz Karabayır tarafından okunan duanın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve davetliler tarafından hizmete açıldı. - ERZİNCAN