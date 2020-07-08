Erzincan'da bahçeye düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Erzincan'da meyve bahçesine düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
08.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:28
Erzincan'da meyve bahçesine düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Erzincan-Sivas kara yolundaki Cezaevi Kavşağı mevkisinde, Kemal Gül'ün kullandığı 55 K 1368 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki meyve bahçesine düştü.
İhbar üzerine, belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Ömer Faruk Şen, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA