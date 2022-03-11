Erzincan'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Erzincan'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Feriz M'nin kullandığı 24 AAS 296 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolunda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Barış Yalçınkaya - Güncel