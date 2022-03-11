Erzincan'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Erzincan'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Erzincan'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Feriz M'nin kullandığı 24 AAS 296 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolunda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Erzincan, Güncel, Haberler

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