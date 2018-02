Erzincan'da Avukatlara Staj Eğitim Programı Düzenleniyor

Erzincan Barosu tarafından stajyer avukatlar için düzenlenen staj eğitim programının yedincisi, Basın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Erzincan İl Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve Uygulamaları konularını içeren eğitim programı; Baro Başkanı Av. Adem Aktürk'ün sunumları ile gerçekleşti.

Düzenlenen eğitim programında; Avukatların, baroda yazılı olan burolarından baska yerlerde, mahkeme salonunda veya adalet binasının baska bir yerinde is sahipleri ile hukuki danısmada bulunmaktan ve is kabul etmekten yasaklı oldukları, Avukatın, uzerine aldıgı her is yahut yazılı mutalaasına basvurulan her husus hakkında duzenli dosya tutmak zorunda olduğu, Avukatların is elde etmek icin, reklam sayılabilecek her turlu tesebbus ve harekette bulunmaları ve ozellikle tabelalarında ve basılı kagıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından baska sıfat kullanmalarının yasak olduğu; görev sırasında veya yaptıgı gorevden dolayı avukata karsı islenen suclar hakkında, bu sucların hakimlere karsı islenmesine iliskin hukumler uygulanacağı, avukatlarının görevleri nedeniyle veya görevlerinden doğan suçlardaki soruşturma usulü ve yetkili makamlar, avukatların yetkilerinin başkaları tarafından kullanılamayacağı aksi durumun suç olacağı; her avukatın, bolgesi icinde surekli olarak avukatlık edecegi yerin baro levhasına yazılmakla yukumlu olduğu ve levhadan silinmeyi gerektiren durumlar örnekleriyle anlatıldı. - ERZİNCAN