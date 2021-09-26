Erzincan'da 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi - Haberler
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Erzincan'da "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

- Erzincan'da "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

ERZİNCAN (İHA) - - Erzincan'da "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi

ERZİNCAN - Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Bisiklet turu etkinliğine katılmak isteyen onlarca vatandaş Cumhuriyet Meydanı Dörtyol'da bir araya gelerek Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'nun start vermesiyle pedal çevirdi.

Erzincan Ekşisu Mesire alanında son bulan etkinlikte konuşan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Avrupa Spor Haftası programları çerçevesinde Erzincan'da bir bisiklet turu gerçekleştiriyoruz. Ekşisu Mesire alanına doğru bir yolculuğumuz olacak. Bu yolculuğun içerisinde çeşitli sosyal faaliyetlerimiz de olacak. Hem bisiklet süreceğiz, hem de mesire alanımızda çeşitli temizlikler yapıp pazar günümüzü keyifli bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Bu haftanın amacı gençlerimize, toplumumuza spor hareketleri ve hareket bilinci kazandırmak. Bu bilinci kazandırmak için etkinliğe katılan tüm arkadaşlarıma kazasız belasız güzel yolculuklar diliyorum. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum." dedi.

Organizasyona katılan Betül Aydeniz, düzenlenen organizasyondan memnun olduğunu belirterek, "Gençlik Spor Müdürlüğünün hazırlamış olduğu bisiklet turunda gençlerle hep beraberiz. Amacımız çocuklarla beraber spor yapmak, onlara sporu aşılamak. Erzincan buna çok müsait. Ekşisu mevkiinde yamaç paraşütü de yapılacak. Güzel bir etkinlik olacak, güzel geçecek." şeklinde konuştu.

Etkinlikte yer alan diğer bisiklet tutkunları ise, "Sürekli organizasyonlara katılıyoruz. Bu tür organizasyonlar bizim için zevkli oluyor. Arkadaşlarla tanışıp, kaynaşıp kendi aramıza daha sonrasında bisiklet turları gerçekleştiriyoruz. Bugün Ekşisu turu yaparak orada bir çevre temizliği gerçekleştireceğiz arkadaşlarla birlikte. Erzincan böyle etkinlikler olması bizleri mutlu ediyor. Özellikle çocukların bisiklete olan heyecanı ve bakış açısı değişiyor. Bisiklete binmeyi de çok özlemiştik, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandılar.

Erzincan'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Erzincan'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Erzincan'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Erzincan'da
İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzincan'da 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi - Haberler
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