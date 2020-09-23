Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı
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Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı

23.09.2020 13:01 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:05

Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı Erzincan'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlendi.

Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı

ERZİNCAN - Erzincan'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlendi.

Erzincan müstakil atletizm sahasında düzenlenen etkinliklerde sporcular, sosyal mesafe ve maske takarak spor yaptılar.

Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Bakanlığımız bünyesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu koordinesinde 81 ilimizde aynı anda spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler 23 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam" sloganıyla düzenlenen Avrupa Spor haftası etkinlikleri açılış programına hoş geldiniz.

Avrupa Spor haftası her yıl geleneksel olarak düzenlenen çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan bireyi bir araya getiren hareket bilincini arttıran önemli bir projedir.

Beraber yürüyelim etkinliği, pandemi sürecinde evde kalan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hisapp mobil uygulaması ve diğer çalışmalar neticesinde Gençlik ve Spor bakanlığımız ve Avrupa Spor komisyonunca ülkemiz adına 2020 Avrupa Spor haftası koordine yetkisi Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'na verildi.

Bu proje ile sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak, dijital medyayı etkin kullanarak spor branşlarının bilinirliğini arttırmak spor, fiziksel faaliyetler gibi konular hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak, bireylerin spor branşlarına daha bilinçli katılımını sağlamak, sağlıklı beslenme bilincinin oluşmasını sağlamak, ve ülkemizin spor, sağlık ve kültür turizmine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bu yıl korona virüs önlemleri kapsamında ilimizde etkinlikler daha kısıtlı yapılacak olup, atıcılık, bisiklet, jimnastik, güreş, karate, paten ve okçuluk branşı olmak üzere 7 branşta faaliyetler ve akabinde halk yürüyüşü yapılarak spor ülkesi olduğumuz bilincinin vurgusunun yapılması planlanmaktadır.

Ülkemizde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Covid-19'a karşı tedbirler alınarak yapılacaktır. Bu kapsamda 7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Atıcılık, jimnastik, güreş, karate, paten ve okçuluk branşlarında gösteri yapan sporcuları ziyaret eden Mumcu, sporcularla birlikte, etkinliklere çevrimiçi bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu selamladılar.

Erzincan'da Avrupa Hareketlilik Haftası kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜRLER

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