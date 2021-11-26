Erzincan'da avcıların yaban keçisi avlamak için yaptığı kulübeler yıkıldı - Haberler
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Erzincan'da avcıların yaban keçisi avlamak için yaptığı kulübeler yıkıldı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da avcıların yaban keçisi avlamak için yaptığı kulübeler yıkıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde avcıların kaçak olarak yaban keçisi avlamak için yaptıkları 18 kulübe ekiplerce yıkıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde avcıların kaçak olarak yaban keçisi avlamak için yaptıkları 18 kulübe ekiplerce yıkıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ile Refahiye İlçe Orman Müdürlüğü ekipleri, Kemaliye'deki ormanlık alanda bulunan ve kaçak avcılık amacıyla kullanılan kulübelere yönelik çalışma başlattı.

Tespit ettikleri 18 avcı kulübesini yıkan ekipler, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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