Erzincan'da avcıların yaban keçisi avlamak için yaptığı kulübeler yıkıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde avcıların kaçak olarak yaban keçisi avlamak için yaptıkları 18 kulübe ekiplerce yıkıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü ile Refahiye İlçe Orman Müdürlüğü ekipleri, Kemaliye'deki ormanlık alanda bulunan ve kaçak avcılık amacıyla kullanılan kulübelere yönelik çalışma başlattı.

Tespit ettikleri 18 avcı kulübesini yıkan ekipler, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet